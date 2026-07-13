Axios: ВС США за сутки провели около 20 коммерческих судов через Ормуз

Axios: военные США за сутки провели 20 судов через Ормузский пролив Axios: ВС США за сутки провели около 20 коммерческих судов через Ормуз

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы США за последние 24 часа провели 20 коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Он отметил, что еще несколько судов прошли через пролив самостоятельно.

За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив в координации с американскими военными написал журналист в соцсети X

Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) накануне сообщили, что транзит судов через Ормузский пролив приостановлен из-за эскалации ситуации.

Ранее Равид написал, что Вашингтон потребовал от Тегерана публично признать пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, проходящим по водному маршруту.