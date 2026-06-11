Москва11 июн Вести.Торговые суда свободно проходят через Ормузский пролив, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Торговые суда продолжают пересекать Ормузский пролив. Ни один американский корабль не атакован в проливе отмечает командование

Между тем центральный штаб "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил (ВС) Ирана сообщил, что Тегеран на фоне повторных ударов США полностью перекрыл движение по Ормузскому проливу. Теперь через пролив запрещено проходить даже нефтяным танкерам и торговым судам.



В ночь на 11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон планирует нанести серию мощных ударов по Ирану. Позднее в CENTCOM подтвердили дополнительные удары по Ирану "в целях самообороны".

Иранское агентство Mehr сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на 11 июня в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана. Серия взрывов прозвучала в районе островов Сирик и Кешм.