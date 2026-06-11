Mehr: в Персидском заливе идут бои между Ираном и США

Mehr: столкновения между ВС Ирана и США в Персидском заливе продолжаются Mehr: в Персидском заливе идут бои между Ираном и США

Москва11 июн Вести.Вооруженные силы Ирана и США продолжают бои на море в районе Персидского залива, сообщает агентство Mehr.

Звуки взрывов слышны на иранских островах Хенгам и Кешм, отмечает агентство.

В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами уточняет Mehr

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.

Между тем портал Axios написал, что США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), радарам, а также пунктам управления беспилотниками (БПЛА).