Москва11 июнВести.Вооруженные силы Ирана и США продолжают бои на море в районе Персидского залива, сообщает агентство Mehr.
Звуки взрывов слышны на иранских островах Хенгам и Кешм, отмечает агентство.
В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силамиуточняет Mehr
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану.
Между тем портал Axios написал, что США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), радарам, а также пунктам управления беспилотниками (БПЛА).