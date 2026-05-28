Военные Ирана запустили ракеты по неопределенным целям с юга страны

Москва28 мая Вести.Вооруженные силы (ВС) Ирана запустили серию ракет по неопределенным целям из южных районов страны, предположительно, идут бои в водах Персидского залива.

Об этом сообщает местное агентство Fars.

Точная информация, "по каким именно целям был совершен пуск ракет", отсутствует, однако "некоторые источники сообщают о возможности столкновений в водах Персидского залива".

По данным корреспондента Axios Барака Равида, минувшей ночью американские военные уничтожили четыре иранских беспилотника и атаковали наземную установку для запуска дронов.

После этого силы противовоздушной обороны Кувейта – в этой стране находятся базы ВС США – начали перехватывать атаки ракетами и БПЛА.

Днем 28 мая появились сведения о том, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли соглашения о 60-дневнем прекращении огня, начале переговоров по ядерной программе и разблокировке Ормузского пролива.

Однако иранское агентство Tasnim написало, что текст возможного меморандума сторон пока не готов.