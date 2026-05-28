ПВО Кувейта отражает ракетную и беспилотную атаки на фоне ударов США по Ирану Силы ПВО Кувейта перехватывают ракетную и беспилотную атаки

Москва28 мая Вести.Кувейтские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки беспилотниками и ракетами. Об этом сообщает армия Кувейта в соцсети Х.

Отмечается, что звуки, которые слышны в небе над страной в настоящее время, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.

В сообщении не уточняется, с какой стороны запускаются ракеты и БПЛА.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вооруженные силы США нанесли удары по военному комплексу в Иране. По данным журналиста Axios, американские военные уничтожили четыре иранских беспилотных летательных аппарата и атаковали наземную установку для запуска дронов.

На территории Кувейта расположены военные базы США Арифджан и Али Аль-Салем. В ходе войны на Ближнем Востоке, Исламская Республика несколько раз наносила удары по американским военным объектам, находящимся на землях монархии Персидского залива.