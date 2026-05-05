Средства ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана Минобороны ОАЭ: средства ПВО отражают ракетную атаку со стороны Ирана

Москва5 мая Вести.Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ на своей странице в социальной сети X.

По данным ведомства, с иранской территории в направлении ОАЭ запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Звуки, слышимые в отдельных районах страны, являются результатом того, что системы ПВО ОАЭ перехватывают баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники говорится в заявлении

4 мая ПВО ОАЭ перехватила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Как утверждалось, в результате иранских атак пострадали три человека.

При этом гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник заявила, что у Исламской Республики не было и нет планов атаковать территорию ОАЭ.