Москва5 маяВести.Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ на своей странице в социальной сети X.
По данным ведомства, с иранской территории в направлении ОАЭ запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Звуки, слышимые в отдельных районах страны, являются результатом того, что системы ПВО ОАЭ перехватывают баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотникиговорится в заявлении
4 мая ПВО ОАЭ перехватила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Как утверждалось, в результате иранских атак пострадали три человека.
При этом гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник заявила, что у Исламской Республики не было и нет планов атаковать территорию ОАЭ.