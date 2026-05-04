Минобороны ОАЭ отчиталось о перехваченных ракетах и беспилотниках ПВО ОАЭ 4 мая перехватила 12 баллистических ракет, запущенных из Ирана

Москва4 мая Вести.Система противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов 4 мая перехватила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ на своей странице в социальной сети X.

По данным ведомства, в результате атаки три человека получили ранения средней степени тяжести.

Системы ПВО ОАЭ перехватили в понедельник 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника, запущенных из Ирана следует из заявления

Ранее Министерство иностранных дел ОАЭ осудило удары иранских военных по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что власти Эмиратов оставляют за собой право ответить на действия Исламской Республики.

Вместе с тем иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источник заявила, что у Ирана не было и нет планов атаковать территорию ОАЭ.