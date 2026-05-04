Москва4 маяВести.Военные Объединенных Арабских Эмиратов перехватили три ракеты, запущенные с территории Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ.
По данным оборонного ведомства, военные зафиксировали пуск четырех ракет.
Три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в мореследует из заявления
Ранее жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетного удара. Как сообщалось, местная система противовоздушной обороны реагирует на возможную опасность.