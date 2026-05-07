МИД ОАЭ осудил заявление МИД Ирана по поводу запуска ракет и БПЛА

МИД ОАЭ ответил на заявление МИД Ирана о запуске ракет МИД ОАЭ осудил заявление МИД Ирана по поводу запуска ракет и БПЛА

Москва7 мая Вести.МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) осудил заявление МИД Ирана, который опроверг обвинения в запуске ракет и дронов в сторону ОАЭ и призвал Абу-Даби отказаться от соучастия в действиях США против Ирана.

ОАЭ самым решительным образом осудили заявление МИД Ирана, подтвердив свое категорическое неприятие любых обвинений или угроз, направленных против суверенитета, национальной безопасности ОАЭ или независимого принятия решений отмечает МИД ОАЭ

ОАЭ оставляют за собой право использовать суверенные, юридические, дипломатические и военные меры в ответ на любые угрозы, обвинения или враждебные действия.

Между тем МИД Ирана заявил, что Тегеран принимал необходимые оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ​​​.

Иран призвал ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана.

Официальный представитель Центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран даст сокрушительный ответ, если из ОАЭ последуют какие-либо действия против Ирана.

Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО страны перехватила 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре БПЛА, которые запущены из Ирана. Появились также сообщения об отражении ракетной атаки.