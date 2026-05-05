Иран опроверг информацию об атаках на ОАЭ

В Иране прокомментировали атаки на ОАЭ Иран опроверг информацию об атаках на ОАЭ

Москва5 мая Вести.Иран не проводил против Объединенных Арабских Эмиратов операций с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования Исламской Республики "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Он подчеркнул, что Тегеран опровергает информацию министерства обороны ОАЭ об иранских атаках.

ВС Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников. Если бы это произошло, мы бы четко сказали об этом приводит слова Зольфагари иранская гостелерадиокомпания

4 мая в минобороны ОАЭ заявили, что ПВО перехватила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА, которые были запущены с территории Ирана. Как утверждалось, в результате иранских атак пострадали три человека.

5 мая также сообщалось об отражении ракетной атаки со стороны Исламской Республики.