Москва5 маяВести.Иран не проводил против Объединенных Арабских Эмиратов операций с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования Исламской Республики "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Он подчеркнул, что Тегеран опровергает информацию министерства обороны ОАЭ об иранских атаках.
ВС Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников. Если бы это произошло, мы бы четко сказали об этомприводит слова Зольфагари иранская гостелерадиокомпания
4 мая в минобороны ОАЭ заявили, что ПВО перехватила 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА, которые были запущены с территории Ирана. Как утверждалось, в результате иранских атак пострадали три человека.
5 мая также сообщалось об отражении ракетной атаки со стороны Исламской Республики.