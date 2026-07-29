Москва29 июлВести.Иран никак не связан с обстрелами Саудовской Аравии с территории других стран. Об этом сообщает иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на информированный источник в военных кругах.
Собеседник телекомпании подчеркнул, что Тегеран решительно отрицает какую-либо связь с ударами из других стран по целям в Саудовской Аравии.
Приписывание Исламской Республике Иран любых действий, направленных против интересов США в регионе, является серьезной ошибкой в расчетах и проистекает из недостаточной осведомленности о ситуацииприводит IRIB его слова
Ранее в министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что силы противовоздушной обороны королевства перехватили и уничтожили несколько БПЛА, запущенных с территории Ирака по нефтяным объектам на востоке страны.
По словам официального представителя министерства обороны генерала-майора Турки аль-Малики, беспилотники были запущены с иракской территории подконтрольными Ирану формированиями.