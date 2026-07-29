IRIB: Иран отрицает причастность к ударам по целям в Саудовской Аравии

Тегеран опроверг причастность к атакам на территории Саудовской Аравии IRIB: Иран отрицает причастность к ударам по целям в Саудовской Аравии

Москва29 июл Вести.Иран никак не связан с обстрелами Саудовской Аравии с территории других стран. Об этом сообщает иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на информированный источник в военных кругах.

Собеседник телекомпании подчеркнул, что Тегеран решительно отрицает какую-либо связь с ударами из других стран по целям в Саудовской Аравии.

Приписывание Исламской Республике Иран любых действий, направленных против интересов США в регионе, является серьезной ошибкой в расчетах и проистекает из недостаточной осведомленности о ситуации приводит IRIB его слова

Ранее в министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что силы противовоздушной обороны королевства перехватили и уничтожили несколько БПЛА, запущенных с территории Ирака по нефтяным объектам на востоке страны.

По словам официального представителя министерства обороны генерала-майора Турки аль-Малики, беспилотники были запущены с иракской территории подконтрольными Ирану формированиями.