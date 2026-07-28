ПВО Саудовской Аравии отразили атаку на нефтяные объекты на востоке страны

Эр-Рияд отразил атаку беспилотников на нефтяные объекты королевства ПВО Саудовской Аравии отразили атаку на нефтяные объекты на востоке страны

Москва28 июл Вести.Волна атак БПЛА, запущенных из Ирака по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, была отражена силами противовоздушной обороны страны. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны генерал-майор Турки аль-Малики.

За последние несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции приводит слова аль-Малики саудовское военное ведомство в соцсети Х

Генерал-майор уточнил, что новые попытки атак вновь произошли с территории Ирака и осуществлялись группами, поддерживаемыми Ираном.

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Атаки были направлены на объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.