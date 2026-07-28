Москва28 июлВести.Волна атак БПЛА, запущенных из Ирака по нефтяным объектам на востоке Саудовской Аравии, была отражена силами противовоздушной обороны страны. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны генерал-майор Турки аль-Малики.
За последние несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинцииприводит слова аль-Малики саудовское военное ведомство в соцсети Х
Генерал-майор уточнил, что новые попытки атак вновь произошли с территории Ирака и осуществлялись группами, поддерживаемыми Ираном.
Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Атаки были направлены на объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.