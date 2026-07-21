Москва21 июл Вести.Саудовская Аравия во главе Арабской коалиции возьмет на себя обеспечение безопасности судоходства в Баб‑эль‑Мандебском проливе на фоне угроз йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) ввести морскую блокаду страны. Такое заявление сделал представитель коалиции Турки аль-Малики в социальной сети Х.

Командование объединенными силами коалиции распорядилось организовать защиту судов коалиции при проходе через Баб-эль-Мандебский пролив сказал аль-Малики

Он подчеркнул, что угрозы хуситов в отношении проходящих судов получат "сильный и решительный" ответ.

Ранее движение "Ансар Алла" объявило о начале морской блокады Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Хуситы подчеркнули, что оставляют за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" и жесткий ответ на действия саудитов.

13 июля Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена (которое поддерживает Саудовская Аравия - прим. ред.) ударили по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта йеменского города Сана для того, чтобы предотвратить посадку самолета, принадлежащего Ирану. По данным йеменского государственного информационного агентства SABAН, на борту воздушного судна находилась делегация хуситов, которая возвращалась из Тегерана. Движение "Ансар Алла" возложило ответственность за удар на Саудовскую Аравию, и объявили, что действия Эр-Рияда повлекли за собой конец деэскалации конфликта.