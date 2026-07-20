Москва20 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) грозится заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, однако перекрыть его полностью оно не сможет. Такое мнение ИС "Вести" выразил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По его словам, представители движения могут не заблокировать пролив, а сделать проход через него крайне рискованным.

Полностью они Баб-эль-Мандебский пролив, конечно, перекрыть не смогут - то есть заблокировать его совсем… Они смогут затруднить очень движение и заставить просто часть судов развернуться и уйти в обратном направлении. Потому что полной блокады там не будет, конечно, потому что надо понимать, что в международном праве морском полная блокада – вот его перекрыли, и ни одно там судно не проскочит. Нет, они там могут проплывать на свой страх и риск… Они смогут развернуть значительную часть судоходства в сторону пролива считает Семенов

Кроме того, эксперт выразил мнение, что хуситы могут наносить удары по порту Янбу в Саудовской Аравии, через который проходит нефтепровод.

Если им удастся уничтожить этот терминал, откуда эта нефть вывозится сейчас, то Саудовская Аравия окажется в крайне сложной ситуации… Будет очень серьезный вызов не только для Саудовской Аравии, но и для Европы, так как эта саудовская нефть именно идет в Европу, и Европа во многом от нее зависит. Если им удастся уничтожить этот терминал или хотя бы повредить его, вывести на время из строя, то это опять же будет иметь серьезное влияние на мировые цены на нефть добавил он

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" возложило на Саудовскую Аравию ответственность за удары по аэропорту Саны. По словам представителя повстанцев, действия Эр-Рияда повлекли за собой конец деэскалации конфликта. После движение объявило о морской блокаде Саудовской Аравии.