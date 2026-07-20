Москва20 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного представителя движения Яхья Сариа.
Мы объявляем о введении запрета на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой "око за око". Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявлениясказано в сообщении
В тексте заявления отмечается, что движение оставляет за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" и жесткий ответ на действия саудитов.
Ранее хуситы возложили на Саудовскую Аравию ответственность за удары по аэропорту Саны.