Хуситы в Йемене объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии Хуситы в Йемене объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Москва20 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного представителя движения Яхья Сариа.

Мы объявляем о введении запрета на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой "око за око". Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления сказано в сообщении

В тексте заявления отмечается, что движение оставляет за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" и жесткий ответ на действия саудитов.

Ранее хуситы возложили на Саудовскую Аравию ответственность за удары по аэропорту Саны.