Саудовской Аравии придется платить за привязку к американской экономике Эксперт: Саудовская Аравия останется без прежней финансовой подпитки от экспорта

Москва21 июл Вести.После введения морской блокады Саудовской Аравии, о которой объявили йеменские хуситы, королевство окажется без прежних финансовых вливаний от экспорта. Об этом рассказал руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести".

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.

Саудовской Аравии предстоит внести плату за то, что она так привязана к американской экономике, к американскому фондовому рынку, к доллару; ей придется вести войну против Ирана и йеменских хуситов. При том что экспорт углеводородов может прекратиться. То есть трубопровод, который ведет на Запад, не будет функционировать стабильно. Отгрузка через порты в Персидском заливе тоже не будет работать. Саудовская Аравия окажется без прежней подпитки финансовой от экспорта в целом объяснил эксперт

По его словам, единственный выход для саудовцев – надавить на США, чтобы те заключили мир и перестали бороться с Ираном и йеменскими хуситами.

Йеменские хуситы заявили в понедельник, что введут морскую блокаду Саудовской Аравии, открыв тем самым потенциальный новый фронт против Соединенных Штатов в их войне с Ираном и повысив угрозу для глобальных поставок энергоносителей и торговли за пределами Персидского залива, сообщает Reuters.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене заявила, что ответит хуситам силой, а также что начала применять меры защиты для своих судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, ключевой экспортный маршрут для саудовской нефти после проблем с экспортом через Ормузский пролив.