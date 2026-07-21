Москва21 июлВести.Морская блокада Саудовской Аравии йеменскими хуситами лишит Европу пути в Азию и Восточную Африку через Суэцкий канал, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью ИС "Вести".
20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.
Что касается Баб-эль-Мандебского пролива, его перекрытие не требует больших сил со стороны хуситов, а ресурсы у них для этого есть. При наличии политической воли они это могут сделать, а это фактически будет блокировать путь через Суэцкий канал из Европы в Азию и в Восточную Африку. Насколько политически хуситы готовы к такой эскалации, посмотримотметил Чижов
Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что Саудовской Аравии придется платить за привязку к американской экономике. После введения морской блокады хуситами королевство окажется без прежних финансовых вливаний от экспорта.