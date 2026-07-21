Москва21 июлВести.При морской блокаде Саудовской Аравии йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) цены на нефть заметно вырастут. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.
Он обратил внимание: блокировка Баб-эль-Мандебского пролива приведет и к росту цен на страховки для судов.
Если только хуситы приведут в исполнение свою угрозу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то цены на нефть, особенно в преддверии зимы, вырастут еще больше. Сегодня пришло сообщение, что два нефтяных танкера с саудовской нефтью вынуждены были развернуться и идти уже не через Баб-эль-Мандебский пролив – они везли нефть в Китай и в Индию, – а идти через Суэцкий канал, Гибралтар, огибать Африку и идти к своим потребителям. А это неизбежно вызовет рост цен на страховкусказал Плотников
Политолог отметил: потери Саудовской Аравии и США, в том числе от морской блокады, ежесуточно будут составлять порядка 2,5 млн баррелей нефти – это топливо не будет поставлено на мировые рынки.
Пострадают [от блокады,] ... всезаключил он
Также эксперт Плотников в беседе с ИС "Вести" раскрыл, какие действия могут предпринять США на Ближнем Востоке в скором времени. Он сообщил, что в регион прибывают дополнительные силы из числа американской армии.
20 июля члены движения "Ансар Алла" объявили о начале морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Мятежники пообещали жесткий ответ "на любую глупость, на которую пойдет Саудовская Аравия путем эскалации".