Политолог рассказал, что будет с экономикой мира при блокаде Саудовской Аравии Политолог Плотников предсказал последствия морской блокады Саудовской Аравии

Москва21 июл Вести.При морской блокаде Саудовской Аравии йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) цены на нефть заметно вырастут. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

Он обратил внимание: блокировка Баб-эль-Мандебского пролива приведет и к росту цен на страховки для судов.

Если только хуситы приведут в исполнение свою угрозу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то цены на нефть, особенно в преддверии зимы, вырастут еще больше. Сегодня пришло сообщение, что два нефтяных танкера с саудовской нефтью вынуждены были развернуться и идти уже не через Баб-эль-Мандебский пролив – они везли нефть в Китай и в Индию, – а идти через Суэцкий канал, Гибралтар, огибать Африку и идти к своим потребителям. А это неизбежно вызовет рост цен на страховку сказал Плотников

Политолог отметил: потери Саудовской Аравии и США, в том числе от морской блокады, ежесуточно будут составлять порядка 2,5 млн баррелей нефти – это топливо не будет поставлено на мировые рынки.

Пострадают [от блокады,] ... все заключил он

Также эксперт Плотников в беседе с ИС "Вести" раскрыл, какие действия могут предпринять США на Ближнем Востоке в скором времени. Он сообщил, что в регион прибывают дополнительные силы из числа американской армии.

20 июля члены движения "Ансар Алла" объявили о начале морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Мятежники пообещали жесткий ответ "на любую глупость, на которую пойдет Саудовская Аравия путем эскалации".