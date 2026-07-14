Москва14 июл Вести.Новая блокада Ормузского пролива, вызванная эскалацией отношений между США и Ираном, может привести к росту цены на нефть до $120 за баррель. Такой прогноз для ИС "Вести" озвучил аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.

Он добавил, что цена на нефть "в моменте" может подскочить даже выше $120 за баррель.

Цена нефти в ответ на обострение ирано-американского конфликта, очевидно, будет выше [чем сейчас]. И она будет тем выше, чем дольше будет новая блокада Ормуза. В пределе она может достигать, наверное, $110-120 за баррель, если брать в среднем за второе полугодие, ну и в моменте может быть гораздо больше объяснил Кононов

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. По их мнению, это приведет к увеличению цены на нефть до $200 за баррель.