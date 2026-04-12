Москва12 апр Вести.Решение президента США Дональда Трампа начать полную блокаду Ормузского пролива поднимет стоимость нефти до 150 долларов за баррель. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Свой пост Дмитриев разместил в соцсети X.

Больше 150 долларов за нефть, как и предсказывалось, в рамках прогнозируемого срока написал Дмитриев

Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива американским флотом. По словам главы Белого дома, в ней, помимо США, будут участвовать другие страны, но не уточнил, какие именно.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что Военно-морские силы США будут искать и перехватывать любые суда, которые платили Ирану пошлины за разрешение пересечь Ормузский пролив.

Ранее Дмитриев дал прогноз, что стоимость нефти может превысить 150 долларов уже в ближайшие две недели.