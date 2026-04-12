Москва12 апрВести.Решение президента США Дональда Трампа начать полную блокаду Ормузского пролива поднимет стоимость нефти до 150 долларов за баррель. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.
Свой пост Дмитриев разместил в соцсети X.
Больше 150 долларов за нефть, как и предсказывалось, в рамках прогнозируемого сроканаписал Дмитриев
Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива американским флотом. По словам главы Белого дома, в ней, помимо США, будут участвовать другие страны, но не уточнил, какие именно.
Американский лидер отдельно подчеркнул, что Военно-морские силы США будут искать и перехватывать любые суда, которые платили Ирану пошлины за разрешение пересечь Ормузский пролив.
Ранее Дмитриев дал прогноз, что стоимость нефти может превысить 150 долларов уже в ближайшие две недели.