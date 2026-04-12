Москва12 апр Вести.Чем дольше будет заблокирован Ормузский пролив, тем серьезнее энергетический кризис будет сказываться на Евросоюзе и Великобритании. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что невозможность судоходства через Ормузский пролив поднимает цены на нефть и газ.

Чем дольше будет закрыт Ормузский пролив… тем острее станет энергетический кризис в ЕС и Великобритании, и тем дольше продлится период восстановления написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что решение президента США Дональда Трампа начать блокаду Ормузского пролива поднимет стоимость нефти до 150 долларов.

До этого Дмитриев констатировал, что чиновники ЕС и Британии паникуют из-за кризиса в сельском хозяйстве внутри ЕС и Великобритании, который вызван нехваткой топлива и удобрений. Он призвал западных политиков начать исправлять свои стратегические ошибки, которые привели к этому кризису.