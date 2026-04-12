Москва12 апрВести.Чем дольше будет заблокирован Ормузский пролив, тем серьезнее энергетический кризис будет сказываться на Евросоюзе и Великобритании. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.
Он подчеркнул, что невозможность судоходства через Ормузский пролив поднимает цены на нефть и газ.
Чем дольше будет закрыт Ормузский пролив… тем острее станет энергетический кризис в ЕС и Великобритании, и тем дольше продлится период восстановлениянаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев заявил, что решение президента США Дональда Трампа начать блокаду Ормузского пролива поднимет стоимость нефти до 150 долларов.
До этого Дмитриев констатировал, что чиновники ЕС и Британии паникуют из-за кризиса в сельском хозяйстве внутри ЕС и Великобритании, который вызван нехваткой топлива и удобрений. Он призвал западных политиков начать исправлять свои стратегические ошибки, которые привели к этому кризису.