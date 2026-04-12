Москва12 апр Вести.Военно-морские силы Соединенных Штатов начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, блокада начнется в скором времени, и в этом процессе примут участие другие государства. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Немедленно вступает в силу решение о том, что Военно-морские силы США... начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него написал Трамп

Американский лидер также заявил, что США начинают убирать мины, установленные Ираном в проливах. Трамп пригрозил уничтожением "любому иранцу", который будет наносить удары по американским силам или мирным судам.

Ранее стало известно, что президент США в Truth Social поделился статьей СМИ о потенциальной морской блокаде Ирана после неудачных переговоров Вашингтона и Тегерана в Пакистане.

Как рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, США и Иран на переговорах не достигли договоренностей.