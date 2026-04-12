Трамп репостнул статью о морской блокаде после провала переговоров с Ираном

Москва12 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поделился материалом СМИ о потенциальной морской блокаде Ирана после неудачных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде.

Речь идет о статье издания JustTheNews, в которой говорится, что Белый дом рассматривает вариант ограничения экспорта иранской нефти по морю как способ усилить давление на Иран без прямого военного конфликта.

Накануне в Исламабаде прошла встреча представителей США и Ирана, однако она завершилась безрезультатно. Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, иранскую — в том числе спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.