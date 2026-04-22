"Хотят сохранить лицо": Трамп о позиции Ирана по Ормузскому проливу Трамп: открытие Ормузского пролива не позволит заключить сделку с Ираном

Москва22 апр Вести.Иран стремится к сохранению свободы судоходства в Ормузском проливе, поскольку его закрытие чревато для Исламской Республики ежедневными потерями в размере 500 миллионов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, иранские власти заявляют о закрытии этого морского пути лишь для того, чтобы "сохранить лицо".

Они (в Тегеране – прим. ред.) говорят, что хотят закрыть его, только потому, что я уже полностью закрыл его (заблокировал Ормузский пролив – прим. ред.). Так что они просто хотят "сохранить лицо". Четыре дня назад мне сказали: "Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив". Но если мы это сделаем (имеется в виду деблокада морского пути – прим. ред.), то никогда не сможем заключить сделку с Ираном утверждает глава Белого дома

Трамп выразил мнение, что для достижения соглашения может потребоваться более жесткий подход, который предполагает "взрыв остальной части их страны, включая их лидеров".

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады Тегеран лишился возможности использовать морские пути для торговли.

В ночь на 21 апреля иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил пересек Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Исламской Республики.

В свою очередь, интернет-портал портал Axios написал, что США 22 апреля ожидают ответа верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на одностороннее продление Вашингтоном режима прекращения огня.

В ночь на 19 апреля Трамп в течение часа сделал в соцсети Truth Social 32 публикации.