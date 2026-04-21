Москва21 апрВести.Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник прошел Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Исламской Республики. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Уточняется, что судно без инцидентов добралось до одного из южных портов Ирана.
Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Исламской Республики по морю.
Блокада была начата Вашингтоном 13 апреля вскоре после переговоров с Ираном.