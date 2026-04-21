Иранский танкер вопреки американской блокаде прошел через Ормузский пролив

Москва21 апр Вести.Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник прошел Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Исламской Республики. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Уточняется, что судно без инцидентов добралось до одного из южных портов Ирана.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Исламской Республики по морю.

Блокада была начата Вашингтоном 13 апреля вскоре после переговоров с Ираном.