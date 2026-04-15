Танкер Agios Fanourios вошел в Персидский залив через Ормузский пролив Bloomberg: танкер Agios Fanourios I со второй попытки вошел в Персидский залив

Москва15 апр Вести.Танкер Agios Fanourios I, следовавший в Ирак, со второй попытки прошел через Ормузский пролив и вошел в Персидский залив. Как сообщает агентство Bloomberg, судно стало одним из первых танкеров, направляющихся на запад, после сообщений о введении США ограничительных мер в отношении иранских портов.

По данным морских сервисов, танкер не находится в санкционных списках и указывает конечным пунктом назначения иракский порт Басра, где он должен принять груз нефти. Проход через пролив был осуществлен по маршруту между иранскими островами Кешм и Ларак, и был согласован с Тегераном. Оператор танкера, компания Eastern Mediterranean Maritime, пока не прокомментировала ситуацию.

Первая попытка судна войти в регион была прервана в воскресенье, 12 апреля, на фоне неудачных переговоров между США и Ираном, проходивших в Исламабаде.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о введении морской блокады Ормузского пролива. Он подчеркнул, что любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной акватории, будет немедленно уничтожен. Тегеран назвал блокаду незаконной и предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".

Как сообщает Reuters, американская блокада во вторник практически не повлияла на движение судов в Ормузском проливе: по меньшей мере восемь судов, включая три танкера, связанных с Ираном, пересекли этот водный путь. Блокада создала еще большую неопределенность для грузоотправителей, нефтяных компаний и страховщиков военных рисков.