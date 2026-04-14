Два танкера прошли через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США Reuters: два танкера прошли через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Москва14 апр Вести.Два танкера прошли через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные судоходства.

Согласно информации LSEG, MarineTraffic и Kpler, судно Rich Starry 14 апреля прошло через Ормузский пролив и покинуло его, и это первый такой случай с начала блокады. Танкер и его владелец, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, были подвергнуты санкциям со стороны США за проведение операций с Ираном. На борту танкера, который перевозит около 250 баррелей метанола, находится китайский экипаж.

Еще один танкер, находящийся под американскими санкциями, Murlikishan, также вошел в пролив во вторник, по данным LSEG. Сейчас он пуст, но ожидается, что 16 апреля он загрузит мазут в Ираке.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива. Также он заявил, что любой иранский корабль, который приблизится к этой зоне, будет немедленно уничтожен.