Москва14 апрВести.Два танкера прошли через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные судоходства.
Согласно информации LSEG, MarineTraffic и Kpler, судно Rich Starry 14 апреля прошло через Ормузский пролив и покинуло его, и это первый такой случай с начала блокады. Танкер и его владелец, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, были подвергнуты санкциям со стороны США за проведение операций с Ираном. На борту танкера, который перевозит около 250 баррелей метанола, находится китайский экипаж.
Еще один танкер, находящийся под американскими санкциями, Murlikishan, также вошел в пролив во вторник, по данным LSEG. Сейчас он пуст, но ожидается, что 16 апреля он загрузит мазут в Ираке.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива. Также он заявил, что любой иранский корабль, который приблизится к этой зоне, будет немедленно уничтожен.