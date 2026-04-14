Москва14 апр Вести.После установления Вооруженными силами США морской блокады Ирана через Ормузский пролив прошел танкер Rich Starry. Судно ходит под флагом Малави, принадлежит китайской компании и находится под американскими санкциями, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

Согласно данным телеканала, танкер прошел Ормузский пролив утром 14 апреля. Первоначально судно предпринимало попытки выйти из Персидского залива вечером 13 апреля, но развернулось у острова Кешм.

Судно находится в собственности компании Full Star Shipping. При этом танкер с 2023 года остается под американскими санкциями за сотрудничество с Ираном. По информации CNN, корабль везет груз метанола, а его пунктом назначения указан Китай.

Ранее газета The New York Times поставила под сомнение эффективность морской блокады США Ормузского пролива, так как пролив все же смогли покинуть несколько судов. Кроме вышеупомянутого Rich Starry, пролив покинули сухогруз Christiana под флагом Либерии и метаноловоз, зарегистрированный на Коморских островах в Индийском океане как Elpis, находящийся под американские санкции.

Президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива 13 апреля. Он также пригрозил немедленно уничтожать любой иранский корабль, который приблизится к заблокированной зоне.