Москва12 апр Вести.По меньшей мере 16 судов прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Как отмечается, среди них было три танкера с сырой нефтью - под флагами Китая, Гонконга и Либерии.

По состоянию на утро [11 апреля], через Ормузский пролив прошло не менее 16 судов. Это один из самых загруженных дней с момента достижения соглашения о прекращении огня между США, Израилем и Ираном говорится в материале

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран намерен ввести ограничение, согласно которому не более десяти кораблей в день смогут пройти через Ормузский пролив.

Между тем в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что Тегеран намерен "самым суровым образом" пресекать любые попытки прохода военных кораблей через пролив.