Москва6 апрВести.За прошедшие сутки по Ормузскому проливу удалось пройти 15 кораблям.
Такие цифры приводит информагентство Fars со ссылкой на статистические данные о судоходстве.
В материале отмечается, что суды воспользовались проливом благодаря наличию соответствующего разрешения от властей Ирана.
Ранее министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, снизилось как минимум на 90% на фоне блокировки водного маршрута со стороны Ирана.