За 24 часа 15 судов прошли через Ормузский пролив

Москва6 апр Вести.За прошедшие сутки по Ормузскому проливу удалось пройти 15 кораблям.

Такие цифры приводит информагентство Fars со ссылкой на статистические данные о судоходстве.

В материале отмечается, что суды воспользовались проливом благодаря наличию соответствующего разрешения от властей Ирана.

Ранее министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, снизилось как минимум на 90% на фоне блокировки водного маршрута со стороны Ирана.