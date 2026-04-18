Не менее 8 нефтяных танкеров направились в Ормузский пролив после его открытия

Не менее 8 танкеров устремились к Ормузскому проливу после его открытия Ираном Не менее 8 нефтяных танкеров направились в Ормузский пролив после его открытия

Москва18 апр Вести.Не менее восьми нефтяных танкеров направились в Ормузский пролив после того, как Иран объявил о возобновлении судоходства через этот водный путь.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на информацию систем мониторинга судов, днем 17 апреля пять грузовых судов, ранее стоявших на якоре севернее Дубая, начали движение в сторону пролива.

Еще три судна, расположенные примерно в 70 милях к западу, также взяли курс на Ормузский пролив, добавляется в материале.

Ранее в тот же день через пролив прошел первый с начала конфликта круизный лайнер.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии пролива для судоходства, связав это решение с вступившим в силу перемирием между Израилем и Ливаном. Он уточнил, что транзит будет осуществляться по согласованному маршруту.

Иранские портовые власти призвали экипажи судов, проходящих через пролив, координировать действия с представителями Военно-морских сила Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из-за угрозы противокорабельных мин.

Десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля. Оно стало результатом первых за 34 года прямых переговоров представителей двух стран, прошедших в Вашингтоне.

Иран приостановил торговлю через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля. 13 апреля начала действовать американская блокада пролива, о которой американский президент Дональд Трамп заявил на фоне срыва переговоров с Тегераном.