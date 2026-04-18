Генерал Талаиник: Ормузский пролив будет открыт только при определенных условиях

Москва18 апр Вести.Ормузский пролив остается открытым только при соблюдении определенных условий, несмотря на любые утверждения США об обратном.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Ирана генерал Реза Талаиник, его слова приводятся в Telegram-канале агентства Tasnim.

Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому корабли и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через пролив сказал представитель оборонного ведомства

Это заявление стало ответом на утверждения президента США Дональда Трампа о перспективах заключения долгосрочного соглашения по поводу прекращения конфликта.

Талаиник также предупредил, что в случае возобновления атак Израиля на Ливан доступ через пролив вновь будет ограничен.

Если давление на ливанских братьев и сестер продолжится, ситуация вернется к прежнему состоянию подчеркнул генерал

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии пролива для судоходства, связав это решение с вступившим в силу перемирием между Израилем и Ливаном. Он уточнил, что транзит будет осуществляться по согласованному маршруту.

В тот же день 5 грузовых судов, ранее стоявших на якоре севернее Дубая, начали движение в сторону пролива. Через этот водный путь также прошел первый с начала конфликта круизный лайнер, за которым последовали еще несколько судов такого же типа.

К исходу дня движение по Ормузскому проливу стало более интенсивным.

Трамп выразил благодарность Тегерану, но подчеркнул, что блокада иранских портов сохраняется и будет действовать до полного выполнения соглашения с Ираном.

Командующий центральным штабом иранских войск "Хатам-аль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи предупредил, что Тегеран может закрыть проход через пролив, если США продолжат блокаду.

Американский лидер, со своей стороны, вновь отказался снимать ограничения до подписания мирного договора, заявив, что это произойдет в ближайшее время, так как большинство пунктов соглашения уже согласованы.