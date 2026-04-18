Москва18 апр Вести.Американские военные прекратят блокаду морских портов Ирана после того, как Вашингтон и Тегеран заключат соглашение об урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил в ходе беседы с журналистами по прибытии в Финикс (штат Аризона).

Как только будет подписано соглашение, блокада завершится сказал Трамп

Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщили коммерческие транспортные суда могут проходить по Ормузскому проливу, поскольку Израиль и Ливан договорились о перемирии.

Как утверждает глава Белого дома, Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в течение нескольких дней. По его словам, Иран согласился на условия американской стороны, среди которых – вывоз обогащенного урана из Исламской Республики при содействии США.