Москва18 апрВести.Американские военные прекратят блокаду морских портов Ирана после того, как Вашингтон и Тегеран заключат соглашение об урегулировании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
С таким утверждением он выступил в ходе беседы с журналистами по прибытии в Финикс (штат Аризона).
Как только будет подписано соглашение, блокада завершитсясказал Трамп
Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщили коммерческие транспортные суда могут проходить по Ормузскому проливу, поскольку Израиль и Ливан договорились о перемирии.
Как утверждает глава Белого дома, Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в течение нескольких дней. По его словам, Иран согласился на условия американской стороны, среди которых – вывоз обогащенного урана из Исламской Республики при содействии США.