МИД Ирана: Тегеран открыл Ормузский пролив в связи с перемирием в Ливане

Москва17 апр Вести.Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи в социальной сети X.

… проход… объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана говорится в сообщении

28 февраля началась крупная военная кампания США и Израиля в отношении Ирана. Тегеран ответил на это ударами по объектам на территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке. В марте по Израилю ударила также ливанская организация "Хезболла", и Израиль начал операцию против Ливана. В том же месяце Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива.

8 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

13 апреля Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана.

17 апреля в Ливане начался режим десятидневного прекращения огня.