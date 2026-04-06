Москва6 апрВести.Тегеран упростил безопасное передвижение через Ормузский пролив для судов невраждебных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В ходе выступления, которое транслировал иранский телеканал SNN, Багаи подчеркнул, что водным маршрутом не смогут пользоваться корабли, связанные с агрессией США и Израиля против Исламской Республики.
Для судов невраждебных стран были приняты меры, их безопасное передвижение (через Ормузский пролив – прим. ред.) было упрощеносказал он
Из-за эскалации на Ближнем Востоке судоходство через пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Это спровоцировало мировой рост цен на энергоносители.
Ранее, 26 марта, Тегеран одобрил проход по этому маршруту для дружественных стран — России, Китая, Индии, Пакистана и Ирака. Иранская сторона при этом подчеркивала, что полностью снять блокаду не готова, в том числе в обмен на временное перемирие.