Иран заявил, что упростил проход через Ормузский пролив для невраждебных стран

Москва6 апр Вести.Тегеран упростил безопасное передвижение через Ормузский пролив для судов невраждебных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В ходе выступления, которое транслировал иранский телеканал SNN, Багаи подчеркнул, что водным маршрутом не смогут пользоваться корабли, связанные с агрессией США и Израиля против Исламской Республики.

Для судов невраждебных стран были приняты меры, их безопасное передвижение (через Ормузский пролив – прим. ред.) было упрощено сказал он

Из-за эскалации на Ближнем Востоке судоходство через пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Это спровоцировало мировой рост цен на энергоносители.

Ранее, 26 марта, Тегеран одобрил проход по этому маршруту для дружественных стран — России, Китая, Индии, Пакистана и Ирака. Иранская сторона при этом подчеркивала, что полностью снять блокаду не готова, в том числе в обмен на временное перемирие.