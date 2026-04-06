Москва6 апрВести.Тегеран не намерен снимать блокаду с Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня. Об этом Reuters сообщил иранский чиновник.
По словам собеседника агентства, Иран не приемлет давление в свою сторону и не готов мириться с установкой сроков принятия решений.
Кроме того, он отметил, что пока "Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня".
Ранее в СМИ появилась информация, что США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения боевых действий. В разговоре участвуют Пакистан, Египет и Турция.