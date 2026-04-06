Москва6 апр Вести.Соединенные Штаты Америки и Иран ведут переговоры о возможности установления режима прекращения огня сроком на 45 дней. Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на собственные информированные источники.

В материале указывается, что в обсуждении условий полуторамесячного перемирия задействована группа региональных посредников из Пакистана, Египта и Турции.

По словам собеседника портала, вероятность заключения сделки в ближайшие двое суток крайне мала.

В частности, от Тегерана ожидают определенных уступок в вопросе возобновления навигации через Ормузский пролив, а также конструктивных шагов, касающихся его ядерной программы.

Кроме того, международные посредники работают над формированием системы гарантий со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

В случае провала консультаций эксперты прогнозируют массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки по энергетическим объектам и системам водоснабжения в странах Персидского залива.

Ранее Трамп сообщил, что достижение важной договоренности между США и Ираном возможно уже в понедельник, 6 апреля.