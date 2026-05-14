Аракчи: Ормузский пролив открыт для всех, кто сотрудничает с ВМС Ирана

Москва14 мая Вести.Ормузский пролив открыт для всех судов, которые сотрудничают с ВМС Ирана. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

С нашей точки зрения, Ормузский пролив открыт для всех торговых судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами сказал он в интервью телеканалу Press TV

5 мая власти Ирана объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Так, страна намерена пропускать суда только после официального уведомления иранских властей и получения кораблями ответного электронного сообщения с правилами прохождения через пролив.

Как сообщает агентство Reuters, Тегеран расширяет свой контроль над Ормузским проливом и заключает двусторонние соглашения, чтобы контролировать проход через него. Пролив больше не является нейтральным транзитным маршрутом, это контролируемый коридор.

Только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют действующие нефтепроводы, которые могут перенаправлять потоки в обход пролива. Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн зависят от него для доставки практически всего своего энергоносителя. говорится в статье, опубликованной 13 мая

Таким образом, отмечает агентство, иранская система избирательного транзита сильнее всего бьет по наиболее уязвимым производителям региона. Например, катарский терминал Рас-Лаффан является крупнейшим в мире терминалом по экспорту СПГ. Он обрабатывает около 77 миллионов тонн в год, что составляет примерно пятую часть мировой торговли СПГ, — и нет альтернативы транспортировке этого газа через Ормузский пролив.