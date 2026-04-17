В КСИР Ирана заявили о "новом порядке" судоходства в Ормузском проливе

Москва17 апр Вести.Командование военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило, что в Ормузском проливе действует "новый порядок" судоходства, и разъяснило детали. Соответствующее сообщение размещено в соцсети X.

Ранее 17 апреля в МИД Ирана сообщали об открытии пролива в связи с перемирием в Ливане.

Новый порядок в Ормузском проливе предусматривает: 1. Гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту говорится в сообщении Командования военно-морских сил КСИР

В пункте № 2 указано, что движение военных судов через Ормузский пролив все еще находится под запретом. Уточняется, что проход возможен только с разрешения ВМС КСИР.

Кроме того, в материале сказано, что проход судов начнется с реализацией режима прекращения боевых действий в Ливане.

28 февраля началась американо-израильская военная кампания против Ирана. Тегеран ответил ударами по Израилю и по базам США в ближневосточном регионе. В марте по Израилю ударила ливанская организация "Хезболла", а Израиль начал операцию против Ливана.

Также в марте Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива. 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.