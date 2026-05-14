Москва14 маяВести.Свыше 30 судов прошли через Ормузский пролив с разрешения Ирана, начиная с минувшего вечера. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Уточняется, что судоходство активизировалось с вечера 13 мая с разрешения Тегерана.
Со вчерашнего вечера к настоящему моменту более 30 кораблей прошли через Ормузский проливприводит слова КСИР гостелерадиокомпания Ирана
В КСИР подчеркнули, что для Ормузского пролива началась "новая история".
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, которые сотрудничают с ВМС страны.
Источник агентства Fars ранее сообщал, что в Иране решили упростить проход китайских судов через Ормузский пролив.