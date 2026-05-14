Иран упростил проход судов КНР через Ормузский пролив Fars: Тегеран решил упростить проход через Ормузский пролив для китайских судов

Москва14 мая Вести.Источник агентства Fars сообщил, что в Иране решили упростить проход китайских судов через Ормузский пролив.

Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами говорится в сообщении

Отмечается, что судоходство для компаний из Китая через Ормузский пролив возобновлено в среду по правилам, которые установил Иран. По данным источника, ранее стороны достигли взаимопонимания после того, как Пекин запросил Тегеран Китай проходе нескольких своих судов через Ормуз.

Ранее МИД Ирана сообщал, что Ормузский пролив открыт для всех, кто сотрудничает с ВМС страны.