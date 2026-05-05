Иран ввел новый режим прохода судов через Ормузский пролив Иран объявил о введении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив

Москва5 мая Вести.Иранские власти объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила Иранская государственная телекомпания (IRIB).

По ее данным, Иран намерен пропускать суда только после официального уведомления иранских властей и получения кораблями ответного электронного сообщения с правилами прохождения через пролив.

Уточняется, что выдачей разрешений будет заниматься "новый государственный орган".

Ранее ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил журналистам пула Белого дома, что ВМС США полностью контролируют проход через Ормуз. Вашингтон объявил о проведении с 5 мая в Ормузском проливе операции "Свобода".