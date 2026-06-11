Иран сообщил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов

В Иране заявили о закрытии Ормузского пролива для прохода любых судов Иран сообщил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов

Москва11 июн Вести.Иран в ответ на повторные удары Соединенных Штатов Америки (США) по своей территории принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив, сообщили в центральном штабе "Хатам аль-Анбия" иранских Вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в новой волне ударов по Ирану в ночь на 11 июня США использовали 49 крылатых ракет Tomahawk. Позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что Штаты завершили новую волну ударов по Ирану.

В публикации отмечается, что через Ормузский пролив запрещено проходить всем без исключения судам, даже нефтяным танкерам и торговым судам.

С этого момента из-за отсутствия безопасности в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, любые попытки прохода будет встречены ударами приводит гостелевидение Ирана заявление штаба

ВМС КСИР, в свою очередь, подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив.

Ранее Вооруженные силы Ирана сообщили, что нанесут удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Тегеран столкнется с агрессией со стороны Вашингтона. Иран заявил, что не оставит американскую агрессию без ответа.