CENTCOM заявило об окончании новой волны ударов по Ирану

США сообщили о завершении ударов по Ирану CENTCOM заявило об окончании новой волны ударов по Ирану

Москва11 июн Вести.США завершили новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов по нескольким целям в Иране 10 июня по приказу верховного главнокомандующего отмечает командование

Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что США собираются возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом сбит американский вертолет AH-64 Apache.

В CENTCOM подтвердили нанесение дополнительных ударов по Ирану "в целях самообороны".

Тегеран в качестве ответа на повторные удары США принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.