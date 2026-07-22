В CENTCOM сообщили о завершении 11-й волны ударов по Ирану Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

Москва22 июл Вести.Американские вооруженные силы завершили 11-ю подряд серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военной логистической инфраструктуре говорится в сообщении

В CENTCOM отметили, что основной целью атак является снижение способности Ирана создавать угрозы для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

В публикации также упоминается. что за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, которые следовали по этому международному водному пути.

Несмотря на иранскую агрессию, Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить транзит примерно 900 коммерческих судов и 450 млн баррелей сырой нефти заявили в командовании

Ранее Центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что если ВС США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, то Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе.