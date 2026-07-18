В CENTCOM объявили о завершении очередной серии ударов по Ирану

CENTCOM: ВС США завершили седьмую волну ударов по территории Ирана В CENTCOM объявили о завершении очередной серии ударов по Ирану

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов завершили седьмую ночную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским объектам говорится в заявлении

Отмечается, что американские войска провели комбинированную атаку, использовав истребители, БПЛА и боевые корабли, а также другие средства.

При этом в публикации подчеркивается, что "CENTCOM по указанию главнокомандующего продолжает привлекать Иран к ответственности, одновременно обеспечивая полную военно-морскую блокаду иранских портов".

Вашингтон начал новую серию ударов по Ирану в 15​​​:00 по восточному времени (22:00 мск). В ходе этой операции США поразили ряд стратегических объектов Исламской Республики, в том числе центр управления движением судов на острове Ларек и железнодорожную инфраструктуру в районе Бендер‑Аббаса. Были атакованы иранские города Йезд, Ахваз и пригород Лар.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. В Белом доме обсуждают усиление авиаударов, отправку наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива, включая Харк, Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, а также регулярные атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру.