Tasnim: США нанесли удары по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск Tasnim: ВС США атаковали иранские города Бендер-Аббас и Джаск

Москва18 июл Вести.Американские вооруженные силы атаковали окрестности городов Бендер-Аббас и Джаск в Иране. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По данным агентства, атаке также подверглась дорога, соединяющая города Бендер-Аббас и Рудан, в результате которой есть погибшие и раненые.

Ранее в иранских городах Йезд, Ахваз и пригороде Лар прозвучали взрывы. Кроме того, ВС США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе.

КСИР, в свою очередь, атаковал военные объекты США на территории Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна.

Накануне Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило об очередной волне ударов по Исламской Республике. Атаки ведутся седьмую ночь подряд.