ВС США нанесли удары по железнодорожному узлу в портовом городе Бендер-Аббас Donya-e-Eqtesad: США атаковали железнодорожный узел в порту Бендер-Аббас

Москва17 июл Вести.Железнодорожный узел в портовом городе Бендер-Аббас подвергся удару американских вооруженных сил. Об этом сообщило иранское экономическое издание Donya-e-Eqtesad.

В публикации отмечается, что в результате атаки пострадали два человека.

Железнодорожный узел не примыкал к жилым районам, и, к счастью, инфраструктуре не было нанесено большого ущерба. На место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные бригады, принимаются необходимые меры для локализации ситуации говорится в сообщении

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по Ирану. Атака, по сообщению ведомства, началась в 14.00 по восточному времени (21.00 мск).