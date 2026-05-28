В районе порта Бендер-Аббас в Иране прозвучали три взрыва

Москва28 мая Вести.Три взрыва произошли возле крупного портового города Бендер-Аббас, расположенного в южной части Ирана на берегу Ормузского пролива.

Звуки детонации были зафиксированы около 01:30 (01:00 по московскому времени) к востоку от Бендер-Аббаса. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает агентство Fars News.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли удар по одному из военных объектов в Иране. Кроме того, силам США удалось успешно перехватить и уничтожить несколько иранских беспилотных летательных аппаратов.