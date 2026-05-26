Москва26 мая Вести.В иранском портовом городе Бендер-Аббас прогремели три взрыва. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Причины и подробности события пока неизвестны.

По некоторым данным, в Бендер-Аббасе были слышны три взрыва отмечает Tasnim

Ранее агентство Reuters сообщило, что высокопоставленные иранские посланники обсуждают потенциальное мирное соглашение с премьер-министром Катара. В ходе переговоров были затронуты темы Ормузского пролива и запасов высокообогащенного урана в Иране. На встрече также присутствовал глава Центробанка Ирана, который поднял вопрос потенциального разблокирования замороженных средств Тегерана.